Cronaca Uditore-Passo di Rigano / Viale della Regione Siciliana

Tenta il suicidio ferendosi con una lametta, carabiniere libero dal servizio la salva

La donna, una 52enne, si era chiusa in macchina in viale Regione. Il militare della stazione Crispi, allertato da alcuni passanti, è prontamente intervenuto scongiurando l'insano gesto. Subito dopo è stato chiamato il 118 per le cure del caso