Si taglia la gola con le forbici: poliziotti sventano suicidio nei locali di Biagio Conte

Un suicidio sventato in extremis. E' stato provvidenziale l'intervento degli agenti del commissariato Oreto che mercoledì hanno salvato un ghanese di 32 anni che aveva appena tentato di togliersi la vita con un paio di forbici nei locali della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte. E' stato un frate a richiedere l'intervento della polizia, dopo avere notato il comportamento "anomalo" da parte di un ghanese, ospite della struttura di via Decollati, che si era appena chiuso in bagno minacciando di suicidarsi.

Sono stati momenti concitati: le urla strazianti del 32enne hanno convinto i poliziotti appena arrivati che non c'era tempo da perdere e così hanno sfondato la porta. L'uomo era in un lago di sangue e con le forbici si era procurato una vistosa e profonda ferita lacero-contusa all'altezza della trachea. Gli agenti - dopo una complicata opera di convincimento - sono riusciti a "disarmare" il ghanese con un movimento fulmineo. Poi con una tecnica di primo soccorso sono riusciti a farlo respirare. L'arrivo dei colleghi di un'altra volante e del personale sanitario del 118 hanno fatto il resto. Il ghanese è stato portato al Buccheri La Ferla dove è arrivato in codice rosso. L'uomo è stato operato per "ricucire" lo squarcio alla gola: per pochi millimetri le forbici non gli hanno reciso la giugulare.