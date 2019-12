Tenta di lanciarsi dal balcone degli uffici comunali, salvato dalla polizia municipale

E' entrato negli uffici comunali dello Stato civile, in piazza Giulio Cesare, ha aperto la porta finestra che dava sul balcone, si è messo a cavalcione e ha tentato di lanciarsi nel vuoto. Ad evitare il peggio questa mattina è stata solo la prontezza di tre agenti della polizia municipale che lo hanno bloccato prima che si buttasse giù. Ad allartarli è stato il custode che ha segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione.

Gli agenti intervenuti sono riusciti a convincere l'uomo, sui 40 anni, a desistere e a metterlo in salvo. "Esprimo apprezzamento e plauso, a nome mio e dei colleghi tutti, agli agenti - dichiara il comandante della polizia municipale, Vincenzo Messina - per la prontezza nell'intuire ciò che stava per accadere e per essere riusciti con capacità relazionali a istaurare, in quei tragici momenti, un rapporto empatico con chi voleva porre fine alla sua vita, evitando che la situazione degenerasse proprio nel gesto estremo".

Il sindaco Leoluca Orlando e il vicesindaco Fabio Giambrone hanno proposto l'assegnazione di un encomio ai tre agenti, di cui hanno apprezzato "la prontezza e la sensibilità, unite a grande professionalità". L'uomo, con un figlio disabile, si trovava nella stanza dell'assessore Mattina. Avrebbe tentato il gesto disperato a causa di alcuni problemi che avrebbero a che fare con l'emergenza abitativa. Dopo il salvataggio è stato affidato alle cure del personale medico intervenuto.

