Si getta nel Brenta per farla finita, ma la telefonata di un 30enne di Capaci lo salva

Quando ha visto quell’uomo avvicinarsi al ponte e spingere a terra la bici, ha capito subito che qualcosa sarebbe successa di lì a poco. E infatti quell’uomo, un 48enne romeno, aveva deciso di farla finita mettendosi a cavalcioni sulla balaustra del ponte. Il destino ha però voluto che la sua strada e quella di un ragazzo di Capaci residente a Noventa Padovana si incrociassero, per scrivere un finale diverso alla tragedia che stava per consumarsi a Vigonza, nel Padovano.

A ricostruire le concitate fasi è proprio Federico Sirchia, trentenne che ormai da due anni ha lasciato la Sicilia e adesso lavora in una ditta che si occupa di soccorso stradale. "Stavo raggiungendo un cliente quando ho visto la scena. Era pronto a lanciarsi nel Brenta. Per prima cosa - racconta a PalermoToday - ho cercato di temporeggiare e trattenerlo, di convincerlo a non fare cavolate. Lui era disperato, non voleva ascoltarmi. Ho capito che da solo non potevo fare nulla e quindi mi sono diretto verso il mio carro attrezzi per prendere il cellulare e lanciare l’allarme".

"Stai fermo, non ti muovere!", ha urlato il giovane mentre stava raggiungendo il suo mezzo per recuperare il cellulare, ma proprio allora il 48enne - originario della Romania - si è lanciato nel fiume. “Ho chiamato i soccorsi e quattro minuti dopo sono arrivati i vigili del fuoco del Nucleo speleo alpino fluviale con un gommone e i carabinieri”. Il resto del racconto è una corsa contro il tempo da parte dei soccorritori per recuperare quell’uomo rimasto per uno o due minuti con la testa sott’acqua.

“Dopo essersi lanciato - prosegue Sirchia - aveva cercato per un po’ di nuotare, poi ha cercato di aggrapparsi a un pilone. Anche io avevo provato a calare il verricello del mio carro per aiutarlo, insieme ad altre due persone che credo fossero il cognato e il figlio del 48enne. Niente da fare. Quando l'ho visto galleggiare ho pensato al peggio. Per fortuna i soccorritori sono riusciti a riportarlo. Era molto frastornato ma abbiamo potuto tirare tutti un sospiro di sollievo. Ho fatto quello che ho potuto e spero che in qualche modo possa essere servito”. A quel punto l’aspirante suicida è stato preso in cura dai sanitari del 118 che l’hanno portato nel vicino ospedale dov’è entrato in codice giallo e rimasto solo per qualche ora.