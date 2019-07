Tentato omicidio per strada al Villaggio, accoltella 57enne e viene arrestato

Quando i Falchi della polizia ieri mattina sono arrivati in via Ernesto Basile, ad angolo con via Carmelo Raiti, hanno trovato un uomo accasciato a terra e attorno un capannello di persone. Poi le indagini lampo che hanno portato all'arresto per tentato omicidio di Vincenzo Bevilacqua, 56enne pregiudicato palermitano del Villaggio Santa Rosalia. Come spiegano dalla questura è responsabile, in flagranza, del tentato omicidio nei confronti di un 57enne palermitano.

I Falchi della Squadra mobile di Palermo, sezione contrasto al crimine diffuso sono entrati in azione ieri mattina intorno alle ore 9.45, in abiti civili e su moto civetta, dopo una nota diramata dalla sala operativa che segnalava un’aggressione armata su strada. Alcune persone hanno così indicato un uomo che si stava allontanando dal luogo dell’intervento, indicandolo come autore di un’aggressione armata.

"I poliziotti pertanto - dicono dalla questura - dopo avere scorto l'uomo indicato, si sono messi all’inseguimento del fuggitivo che è stato bloccato con non poca difficoltà, vista la resistenza opposta da alcune persone che hanno tentato di agevolarne la fuga, in largo Giuseppe di Bartolo. Bevilacqua, al momento del controllo, aveva vistose macchie di sangue sulle mani e sulle braccia. Intanto sul luogo dell’intervento il personale medico del 118 ha fornito le prime cure alla vittima, che si era ferita al collo e al braccio per difendersi dai fendenti. Approfonditi accertamenti hanno permesso di apprendere che alla base dell’aggressione armata ci sarebbero stati motivi legati a dissidi personali tra vittima e aggressore".

Bevilacqua dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato, in flagranza, per il reato di tentato omicidio e in attesa di convalida è stato portato al Pagliarelli.