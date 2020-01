Ladri pronti a svaligiare una tabaccheria, scatta l'allarme: colpo sventato in via Castellana

Guardando la videosorveglianza della sua tabaccheria, già in passato “visitata” dai ladri, si è accorto che qualcuno aveva girato le telecamere: stavano preparando l’ennesimo colpo. Furto sventato in via Castellana dove stanotte, intorno alle 2, sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia, il personale della Scientifica e le guardie giurate della Sicurtrasport contattate dal titolare dell’attività.

Prima della loro manomissione le telecamere aveva ripreso due persone incappucciate che si avvicinavano alla tabaccheria che si trova accanto Villa delle Ginestre puntando dritti verso la centralina del sistema. Le fasi preparatorie del furto hanno però fatto scattare l’allarme, costringendo i banditi alla fuga. Adesso toccherà agli investigatori della polizia risalire all’identità della coppia di ladri.

Ad entrare in azione nel febbraio del 2017 era stata la "banda del buco", quando un'esplosione ha svegliato il quartiere. Al loro arrivo i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno trovato un grosso foro in uno dei muri laterali e i resti di materiale bruciato e innescato con l'utilizzo di una miccia. Da quella notte infatti il commerciante dorme "con un occhio aperto" per controllare la videosorveglianza.