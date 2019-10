Pioppo, sorpresi a rubare grondaie in rame da un villino: arrestati due giovani

Aproffittando dell'assenza dei proprietari si sono introdotti in un villino nelle campagne di Pioppo, frazione di Monreale, e hanno tentato di rubare le grondaie in rame presenti sul tetto. I carabinieri però li hanno sorpresi in flagranza di reato e arrestati. In manette sono finiti due giovani monrealesi, Mohamed Taeib Yanoubli, 26enne di origine tunisina, e Luciano Billetta, 22 anni. Quest'ultimo faceva da palo mentre il complice era intento ad accatastare la refurtiva.

Alla vista dei militari ha tentato la fuga a piedi nelle campagne intorno all'abitazione ma è stato bloccato dopo un inseguimento durato alcuni minuti. Il rame, del valore di migliaia di euro, è stato recuperato e restituito al proprietario della villa. "Il materiale destinato al mercato nero - spiegano dal Comando provinciale - avrebbe potuto fruttare cospicui guadagni". Il giudice durante il rito direttissimo ha convalidato l’arresto per i due giovani e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Billetta e i domiciliari per Yanoubli. Per entrambi il giudice ha disposto inoltre l’obbligo di risarcire il proprietario della villa dei danni provocati al villino.