Zona Politeama, ladri provano a entrare nei negozi Visiona e Polo store

Hanno provato ad entrare in due negozi del “salotto buono” della città, ma in entrambi i casi le vetrine hanno resistito all'intrusione dei ladri. La polizia indaga su due tentativi di furto registrati in zona Politeama. Il primo nella notte tra venerdì e sabato alla boutique Visiona di via Parisi; il secondo al Polo store di via Emerico Amari, a pochi passi dal cantiere dell’anello ferroviario.

Ad accorgersi sabato mattina del tentativo di furto in via Enrico Parisi sono stati i dipendenti del negozio di lusso. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso delle persone che di notte cercavano di rompere la vetrina e scardinare la porta per entrare. Un’operazione molto rumorosa, tanto che i ladri - temendo di attirare troppo l’attenzione - hanno abbandonato il piano e sono scappati.

Sul secondo tentativo indagano sempre i poliziotti che stamattina sono arrivati con i vigili del fuoco in via Emerico Amari. A chiamarli il commerciante che gestisce il Polo store, che questa mattina ha trovato un piede di porco conficcato nel telaio della porta d'ingresso. Gli stessi ladri, non riuscendo ad aprirsi un varco, hanno lasciato gli strumenti del mestiere allontanandosi di gran fretta prima che suonasse l’allarme.

"Già tre anni fa - dice a PalermoToday Fausto Caramazza, titolare del negozio che si trova dietro il Teatro Politeama - ci avevano provato e c’erano anche riusciti. Adesso sono tornati, con la complicità di questi cantieri infiniti che hanno trasformato certe strade in terra di nessuno".

Gallery