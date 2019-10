Ladri provano entrare nella delegazione comunale, chiusi gli uffici di via Fileti

Ladri provano a entrare nella notte all’interno della delegazione comunale di via Fileti. Ad accorgersi del tentativo di intrusione negli uffici dell’ottava circoscrizione sono stati gli stessi dipendenti: qualcuno aveva forzato la porta d’ingresso che separa i locali dell’Amministrazione e il camminamento pedonale delle case popolari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e il personale della Scientifica per effettuare i rilievi. Non è la prima volta che qualcuno cerca di accedere per puntare la cassaforte alla ricerca di denaro o carte d’identità da utilizzare per altri fini. Per il momento sembrerebbe che i ladri non siano riusciti a portare via niente.

Per avere la conferma bisognerà attendere che i dirigenti responsabili abbiano finito i loro sopralluoghi e l’inventario. Nella delegazione municipale vengono custoditi gli incassi dei diritti di segreteria relativi ai certificati, alle autentiche, ai bolli virtuali e al rilascio di altri documenti che potevano interessare ai ladri.

Il Comune, tramite un post sulla propria pagina Facebook, ha comunicato “la chiusura degli uffici della postazione Montepellegrino, polifunzionale anagrafe e stato civile causa furto in data odierna”.