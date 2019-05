Villabate, sorpreso a rubare un'auto in centro: arrestato dopo inseguimento

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre stava rubando un'auto, una Fiat Panda, in pieno centro a Villabate. Si sono avvicinati, lui se ne è accorto ed è scappato ma dopo un breve inseguimento i militari lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato per furto.

A.P., 38enne palermitano, è finito ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato condannato ad otto mesi di carcere con sospensione della pena e contestuale remissione in libertà.