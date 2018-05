Tentano furto in appartamento, ma trovano tre inquiline all'interno: arrestati

Forzano la serratura di un appartamento al piano terra di una palazzina in via Montegrappa pensando che fosse vuoto, ma si trovano davanti tre donne. Il colpo è andato in fumo e in tre, ieri sera, sono finiti in arresto. Si tratta di due fratelli, Vincenzo e Andrea Terrana di 22 e 18 anni, e del loro cugino Gaetano Terrana, 21 anni. Il 22enne è stato anche denunciato per il reato di evasione: era ai domiciliari da gennaio per reati analoghi.

I tre in un primo momento sono riusciti a scappare ma sono stati incastrati dall'identikit fornito dalle tre coinquiline alla polizia. Gli agenti li hanno bloccati a casa di Vincenzo Terrana, volto a loro già noto: indossavano ancora i vestiti descritti dalle ragazze. Dopo il riconoscimento sono stati arrestati.