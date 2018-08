Zona via Libertà, tentano di svaligiare un'agenzia assicurativa: arrestati tre giovani

Sventato furto in un'agenzia assicurativa in via La Farina, angolo via Santorre di Santorosa, in zona via Libertà, nei giorni scorsi. La polizia ha arrestato tre giovani, pregiudicati: M.G., 21 anni, G.G. e M.G., entrambi diciannovenni.

Gli agenti, dopo aver ricevuto una segnalazione dalla sala operativa, si sono recati sul posto ed hanno trovato le luci accese all’interno degli uffici e una persiana semiaperta. A quel punto sono entrati ed hanno beccato i malviventi in flagranza di reato: per terra c'era del vetro e le scrivanie erano a soqquadro. Due dei tre giovani hanno tentato la fuga uscendo dalla porta d’ingresso che si affaccia sulle scale condominiali ma sono stati raggiunti e bloccati. Poco dopo i poliziotti hanno trovato anche il terzo complice: si era nascosto in un cortile interno, collegato al lucernario. I tre fermati sono finiti in manette con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.