Tenta di rapinare rider, guardia interviene e lo mette in fuga: "Strade vuote, state attenti"

Stava per effettuare una consegna a domicilio di pizze o hamburger ma è finito tra le grinfie di qualcuno che voleva rapinarlo. Serata di paura per un giovane rider della Glovo, società che si occupa di ritiri e consegne utilizzato anche per il food delivery, che giovedì scorso è stato fermato da un malvivente mentre percorreva via San Lorenzo.

Il ventenne fattorino si trovava in sella al suo Honda Sh quando un uomo lo ho costretto a fermarsi. Secondo quanto riferito dalla vittima il rapinatore lo avrebbe avvicinato per poi colpirlo con violenza in testa nonostante indossasse un casco. Le strade erano deserte ma il giovane rider ha iniziato a urlare nella speranza di attirare l’attenzione di qualcuno.

Per sua fortuna proprio in quel momento - erano all'incirca le ore 21 - stava passando da lì una guardia giurata dopo aver appena terminato il suo turno. “Ho sentito aiutatemi vi prego - racconta a PalermoToday il vigilante - e mi sono sentito in dovere di rischiare e intervenire per aiutare quel ragazzo”.

Il rapinatore, racconta ancora la guardia giurata, in un primo momento avrebbe minacciato anche lui (“Vatinni ca è megghiu pi tia”) prima di rinunciare definitivamente al suo piano criminale. “Alla mia risposta - aggiunge il vigilante - ha deciso di salire sulla sua auto e allontanarsi”. Quindi la telefonata e la richiesta d’intervento alla polizia.

“Il rider - conclude il suo salvatore - era sotto shock ma non faceva altro che ringraziarmi. In questi giorni la gente deve stare ancora più attenta per strada”. Gli investigatori hanno raccolto la denuncia della vittima e avviato le indagini. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza piazzate nella zona: