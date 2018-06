Via Maqueda, aggredisce una donna e la rapina: un arresto al festival della birra

Sventata dalla polizia una rapina al festival della birra artigianale, ieri sera in via Maqueda. Gli agenti hanno arrestato Mohamed Lamine Diaby, 20enne guineano, denunciato anche per ricettazione. I poliziotti stavano controllando l'evento, già scenario di diversi furti nei giorni scorsi, quando hanno sentito una donna urlare e chiedere aiuto. Si sono avvicinati ed, all’altezza di vicolo Sant’Orsola, hanno visto l'uomo mentre tentava di strappare dalle mani della sua vittima il cellulare.

Il malvivente appena ha visto gli agenti è scappato con il telefono, ma dopo un breve inseguimento tra la folla è stato fermato. Il ventenne ha continuato a divincolarsi tentando di fuggire. "Anche due amici, un giovane extracomunitario ed una donna palermitana - raccontano dalla Questura - sono intervenuti per cercare di liberare l'uomo". "Lasciatelo - avrebbero detto agli agenti - fa parte di una associazione umanitaria". Non sono mancate nemmeno le minacce di possibili ritorsioni ai poliziotti se non l'avessero fatto. I due sono stati denunciati per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Diaby è stato perquisito: aveva in tasca quattro cellulari, uno di proprietà della giovane donna che aveva chiesto aiuto e gli altri di dubbia provenienza, motivo per il quale il cittadino extracomunitario - oltre ad essere stato arrestato - è stato denunciato anche per ricettazione. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti di rito e poi rinchiuso nelle Camere di sicurezza in attesa di giudizio.