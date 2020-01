Falsomiele, tentano di rapinare un corriere di latticini: un arresto, complice in fuga

Spacciandosi per forze dell'ordine hanno intimato a un corriere di latticini di fermarsi per rapinarlo, ma l'uomo non è caduto nella trappola e grazie all'intervento della polizia il colpo è andato in fumo. Uno dei due malviventi è stato arrestato, il complice è riuscito a fuggire a bordo di uno scooter.

A finire in menette G.A., 37 anni, palermitano della Zisa. Purtroppo per lui, nel momento in cui - dopo aver tagliato la strada all'autosportatore per costringerlo a fermarsi - ha aperto la cabina del camion per farsi consegnare il denaro, da via Emily Balch, a Falsomiele, è passata una volante della polizia. Rapina sventata. La vittima è stata soccorsa e curata dai sanitari del 118. Indagini in corso per risalire all'identità del fuggitivo.