Alberghiero Piazza, studenti tentano di occupare la scuola ma il preside chiama i carabinieri

Mattinata movimentata all'istituto alberghiero Pietro Piazza di corso dei Mille. Stamattina gli studenti avrebbero tentato di occupare l’istituto ma il preside, Vito Pecoraro, ha chiamato i carabinieri per il servizio d’ordine. Lui stesso avrebbe quindi deciso di chiudere per oggi la scuola e riaprirla domani. Folla e cori davanti all'istituto, dove però non si sono registrati episodi violenti.

Spavento invece per il dirigente scolastico dell’istituto Medi in via Leonardo Da Vinci, dove la preside avrebbe notato due ragazzi (probabilmente esterni alla scuola) che gironzolavano fuori e dentro alla scuola. Quindi li avrebbe invitati a uscire e loro l’avrebbero Spintonata. Sul polizia e 118, ma la preside ha rifiutato le cure dei sanitari.