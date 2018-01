Sms con minacce al cliente che non paga, agente immobiliare a processo

Avevano concodato la commissione destinata all’agenzia per l’acquisto di una casa, poi però il cliente ci avrebbe ripensato e così l'addetto alla vendita lo ha bersagliato con messaggi e chiamate minacciose. Il giudice Nicola Aiello rinviato a giudizio un agente immobiliare di 40 anni, F.P.M., per il reato di tentata estorsione per l'episodio risalente al 2016.

L’agente immobiliare, il cui ufficio si trova nella zona di viale Lazio, avrebbe seguito il cliente nella ricerca di un immobile. La compravendita, però, si sarebbe concretizzata quando il loro rapporto si era già interrotto. L’acquirente, nonostante gli accordi presi, avrebbe cambiato idea decidendo quindi di non versargli neanche un euro.

La circostanza avrebbe mandato su tutte le furie l’agente immobiliare che avrebbe cercato con le “cattive” di farsi pagare. Quindi la denuncia da parte del cliente. Per chiarire come siano andate realmente le cose è stato disposto il processo la cui udienza si terrà il prossimo 15 maggio presso la quarta sezione in composizione monocratica.