“Ci serve per un inseguimento": due finti carabinieri tentano di rubare scooter a una ragazza

Si sono qualificati come carabinieri e uno dei due ha mostrato la sua pistola a una ragazza che si trovava sul suo Honda Sh: “Ci serve il tuo scooter per un inseguimento”. Una richiesta che ha lasciato incredula la giovane che però si è rifiutata: “No, mi fate vedere il distintivo?”. Dopo una breve ma estenuante "trattativa" i due finti carabinieri hanno desistito e sono scappati a bordo di un’auto che si trovava poco più avanti.

E’ accaduto sabato sera in via Pitrè, quasi all’altezza di viale Regione. La strana richiesta fatta dai due sedicenti militari ha insospettito molto la ragazza che ha avuto la freddezza necessaria per cadere nel tranello. Tanto da dire loro che avrebbe chiamato la sala operativa dell’Arma proprio per verificare se ci fossero agenti in borghese nella zona alle prese con un inseguimento o per denunciare i due finti militari.

Di fronte alla sua reazione i due hanno preferito rinunciare allo scooter, allontanandosi prima a piedi e poi su un mezzo a quattro ruote, forse una Smart. Dopo una telefonata al numero unico d’emergenza 112 sul posto sono intervenute tre volanti di polizia e gli agenti hanno raccolto le prime informazioni per ricostruire l’accaduto e avviare le indagini su quello che potrebbe essere stato solo una tentativo di furto.