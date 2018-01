Si lancia dal ponte Oreto, è in gravi condizioni

Si lancia dal ponte di via Oreto, viene recuperato poco dopo e ora si trova in gravi condizioni in ospedale. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi. L'allarme è scattato alle 19.30 quando alcuni passanti hanno visto un uomo - si tratta di un extracomunitario - fermo sul ponte e hanno chiamato il 113. I soccorritori del 118 sono riusciti a recuperare l'uomo poco dopo. Sul posto sono arrivate anche le volanti della polizia e i vigili del fuoco. Il traffico lungo la circonvallazione è andato in tilt.

"Siamo intervenuti con tre mezzi - fanno sapere dal centralino dei vigili del fuoco -. Quando siamo arrivati l'uomo era già stato recuperato dai sanitari del 118 che lo avevano appena caricato sulla barella e subito dopo è stato portato in ospedale. Noi abbiamo fornito l'assistenza del caso". Al momento non si conoscono le generalità. Alle operazioni di recupero hanno assistito anche numerosi curiosi.

