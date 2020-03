Riempiono i carrelli della spesa ma non vogliono pagare, ressa al Lidl di viale Regione

Avrebbero cercato di uscire dal supermercato con i carrelli della spesa pieni ma non avrebbero mostrato alcuna intenzione di pagare. Anzi. Tensione all’interno del punto vendita Lidl di viale Regione dove poco dopo l’ora di pranzo sono intervenute numerose pattuglie dei carabinieri e della polizia contattate dalla direzione del market.

Mentre all’esterno del supermercato le persone stavano rispettando il turno e attendendo il via libera per entrare e fare i loro acquisti, dentro una ventina di famiglie di indigenti stavano creando il caos. "Ci sono persone - racconta qualcuno dei presenti a PalermoToday - che non possono permettersi di fare la spesa e hanno preso d’assalto il punto vendita portando via cibo e non volendolo pagare. Siamo al collasso".

Le forze dell’ordine, dopo aver cercato di riportare la situazione verso i binari della normalità, hanno cercato di "mediare" e al termine degli accertamenti di rito stabiliranno come procedere. Negli scorsi giorni è diventato virale il video di un "padre di famiglia" palermitano che chiedeva rassicurazioni e interventi alle istituzioni. "Quando mia figlia non avrà più che mangiare, saremo tutti pronti a fare la rivoluzione. Fate qualcosa".

