Il gommone del boss di Porta Nuova salverà i bagnanti in mare

Un tender, confiscato al capomafia di Porta Nuova Alessandro D'Ambrogio, tra i mezzi utilizzati dalla capitaneria di porto per salvare i bagnanti o controllare i diportisti che affollano lo specchio di mare della provincia di Palermo, lungo il tratto che va da Balestrate a Finale di Pollina. Il mezzo super veloce sarà impiegato, insieme alle motovedette e ai gommoni, per l'operazione "Mare sicuro 2018", presentata questa mattina a Mondello, al Circolo della vela. Testimonial dell'iniziativa l'inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx.

Alla presentazione hanno preso parte anche il comandante della Capitaneria di Porto, Salvatore Gravante, e il presidente del Circolo della Vela, Agostino Randazzo. Nel 2017 sono stati 28.750 i controlli eseguiti di cui 985 in materia di pesca, 5.494 nel settore del diporto nautico, 1.420 sul traffico marittimo, 6.046 a tutela dell'ambiente, 7.246 per la vigilanza sul demanio, oltre ad altri 7.559 interventi. Oltre mille le multe, di cui 387 per violazione al codice della navigazione, e 47 i procedimenti penali avviati: due in materia di pesca, 19 in materia di demanio, due per violazioni alla normativa sulla sicurezza della navigazione, uno per violazioni commesse da diportisti, uno per violazioni all'ordinanza balneare, 22 per reati comuni.

"Per un circolo come il nostro che fa dell’attività sportiva in mare la sua unica missione, sapere - dichiara Randazzo - che c’è chi vigila quotidianamente sulla fruibilità della fascia costiera e del mare non può che farci lavorare più sereni. Rientrare nella collaborazione con chi deve garantire la sicurezza a mare anche solo fornendo logisticamente la nostra sede per illustrare i contenuti dell’operazione voluta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che per quanto riguarda Palermo sarà messa in atto dalla Direzione Marittima della Sicilia Occidentale con la Guardia Costiera, ci rende parte attiva nella tutela dei nostri ragazzi che vanno per mare e che continuano a togliersi grandi soddisfazioni".

L'operazione "Mare Sicuro" ha lo scopo di salvaguardare la vita umana in mare, di garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e costiero e il controllo sulla filiera della pesca. Prevede il rafforzamento dei controlli anche lungo la costa di Ustica.