Tempo d'estate, l'area dello staff Alegria a Mondello sarà plastic free

Nell'ambito dell'accordo tra i gestori delle attività nella borgata di Mondello e il Comune di Palermo, che ha messo al bando l'uso della plastica in spiaggia, anche l'area adibita a tempo d'estate e feste di compleanno curata dallo staff di Alegria chiuderà le porte a qualsiasi prodotto in plastica monouso . Tanto nei laboratori creativi quanto nelle feste di compleanno rivolte a bambini e genitori, è fortemente radicato in tutte le ludoteche e locali per feste l'uso di piattini, posate e bicchieri in plastica per decine e decine di ospiti ogni giorno. A Mondello invece saranno utilizzati soltanto piattini e stoviglie compostabili e sarà attivata la raccolta differenziata per la plastica delle bottiglie, ancora concesse sulla spiaggia per tutto il 2019. A rafforzare un sentimento di rispetto verso il mare e la spiaggia, le recenti notizie di capidogli spiaggiati sulle coste siciliane, presumibilmente a causa dell'ingestione di plastica dispersa nelle acque marine. Una presa di coscienza da condividere con tutti i bambini che prenderanno parte alle attività, i quali saranno coinvolti, durante la programmazione ludica estiva, in attività sensibilizzazione sul tema in chiave creativa.

