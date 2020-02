Carabinieri lo fermano a Reggio Emilia e lo trovano con un telefonino rubato a Palermo

Un 33enne di Cavriago, nel Reggiano, è finito nei guai per essere stato trovato in possesso di uno smartphone il cui furto era stato denunciato a Palermo lo scorso agosto. A segnalare il giovane alla Procura di Reggio Emilia sono stati i carabinieri, che in seguito a un controllo hanno trovato il cellulare nelle mani del 33enne.

Ulteriore accertamenti, avviati in seguito a una segnalazione pervenuta dai militari di Palermo, che lo scorso agosto avevano ricevuto la denuncia per furto, hanno dimostrato che lo smartphone in uso al 33enne era quello rubato a un palermitano l'estate scorsa. Il 33enne dovrà rispondere del reato di ricettazione mentre lo smartphone è stato sequestrato e poi restituito al proprietario.