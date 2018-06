Terrasini, firmato il "Patto per la sicurezza" con la Prefettura: telecamere in 11 aree

Il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci ed il prefetto Antonella De Miro, ieri pomeriggio hanno firmato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana" che prevede l'installazione, all'interno del territorio comunale, di sistemi di videosorveglianza. L’accordo costituisce un passaggio importante perchè permetterà successivamente la possibilità di richiedere allo Stato il finanziamento di specifici progetti per l’attuazione concreta del “Patto”.

“Il Comune - afferma Maniaci - intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità nel territorio, in particolare nelle aree del centro abitato dove, per la presenza di edifici scolastici, attività commerciali, impianti sportivi e locali notturni, si concentra la presenza di un numero elevato di persone, aumentando così la possibilità di controllare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i fenomeni di occupazione abusiva di suolo pubblico, di abusivismo commerciale e di atti vandalici. Con il patto siglato ieri, il Comune e la Prefettura di Palermo, nel rispetto delle reciproche competenze, potranno adottare strategie congiunte volte migliorare la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, grazie anche all’impiego delle forze di polizia per far fronte a esigenze straordinarie del territorio”.

L’installazione e/o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza è prevista in 11 aree:

1) Comando polizia municipale, via Papa Giovanni XXIII n. 59

2) Istituto scolastico “Don Milani”, via Papa Giovanni XXII

3) Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, viale Consiglio

4) Centro polivalente di via Cala Rossa n. 52

5) Asilo nido comunale, via Carlo Alberto Dalla Chiesa

6) Piazza Duomo

7) Via Giuseppe Di Stefano

8) Via Vito Di Stefano

9) Villa comunale San Giuseppe

10) Torre Alba, lungomare Peppino Impastato

11) Piscina comunale, via Rosario La Duca