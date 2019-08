Teatro di Verdura, cancellate le opere liriche: "Organizzatori indampienti"

Giù il sipario (prima del tempo) e niente opere liriche al Teatro di Verdura. Aida e Traviata non andranno in scena. L'annuncio arriva dal Comune. In una nota il capo area della Cultura sottolinea: "si ha notizia della messa in vendita di biglietti per degli spettacoli presso il Teatro di Verdura e segnatamente Aida, 14 agosto; Traviata 21 e 28 agosto. Al riguardo si comunica che questa Amministrazione non ha concesso l'uso del Teatro per tali spettacoli". Si tratta della rassegna diretta dall’ex parlamentare nazionale e assessore regionale al turismo Nino Strano. "Il teatro - precisa il dirigente del Comune - non è stato concesso in quanto gli organizzatori sono inadempienti".