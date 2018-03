Teatro Massimo sold out per Wayne Marshall

Teatro Massimo sold out e pubblico entusiasta per Gershwin / Ellington che ieri ha visto protagonista Wayne Marshall nella doppia veste di solista al pianoforte e di direttore alla testa dell’Orchestra. In programma alcuni grandi classici di George Gershwin: l’Overture dal musical Girl Crazy che ne cita le canzoni più note, il famosissimo Concerto in Fa per pianoforte e orchestra e infine An American in Paris, il poema sinfonico del 1928 ispirato a Gershwin dalla sua permanenza a Parigi. A completare il programma la Nutcracker Suite di Duke Ellington, rilettura jazz della Suite Lo schiaccianoci op. 71a di Čajkovskij.

Al numeroso ed entusiasta pubblico presente in sala si aggiungevano anche i giovani componenti della Massimo Kids Orchestra, ultima nata tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo, composta da 110 ragazzi tra i sette e i quindici anni provenienti dalle esperienze più diverse e con differenti percorsi di alfabetizzazione musicale alle spalle; con il supporto dei tutors dell’Orchestra del Teatro Massimo scoprono

la musica e il senso di appartenenza alla comunità. La partecipazione come spettatori privilegiati al concerto diretto da Wayne Marshall fa parte dell’offerta formativa proposta dal Teatro Massimo ai ragazzi della Massimo Kids Orchestra.