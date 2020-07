Il Teatro Massimo riparte e sceglie di andare in scena per i medici e il personale sanitario

Il Teatro Massimo riapre i battenti e vuole che al "nuovo inizio" dopo il lockdown siano presenti medici e infermieri che in questi mesi sono stati impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus. In accordo con le direzioni generali dell’ospedale Civico e dell’ospedale Cervello e d’intesa con l’assessorato alla Salute della Regione, ha infatti invitato i medici e il personale sanitario dei reparti Covid-19 dei due nosocomi, ad assistere allo spettacolo inaugurale del Festival “Sotto una nuova luce”, oggi e domani alle 21,30.



“È un gesto simbolico di riconoscenza ma sentiamo di farlo per sottolineare il valore e la generosità di una categoria di professionisti che nei mesi terribili del lockdown si è spesa con grande generosità e non ha esitato a esporsi, in un momento di grande sofferenza generale, per tutelare la salute di tutti noi – dicono il presidente della Fondazione Leoluca Orlando e il sovrintendente Francesco Giambrone – ma è anche un omaggio e un raccolto ricordo per tutte le vittime".



In scena il monodramma per attore e orchestra Der ewige Fremde (L’eterno straniero), una commissione del Teatro Massimo alla compositrice israeliana Ella Milch-Sheriff e a seguire la Messa in Do maggiore op. 86 di Beethoven che vede in scena le due grandi cantanti palermitane, Laura Giordano e Marianna Pizzolato, insieme al tenore Luis Gomes e al basso Evan Hughes. La regia è di Roberto Andò. Sul podio il direttore musicale del Teatro Massimo, Omer Meir Wellber con l’orchestra e il coro del Teatro Massimo, maestro del coro Ciro Visco.

