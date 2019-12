Intesa Fondazione Teatro Massimo-Città metropolitana: nasce comitato tecnico–consultivo

Promuovere e valorizzare il teatro nel mondo dell’istruzione coinvolgendo gli studenti e i docenti delle superiori e dell'università e creare una rete di istituzioni culturali che cooperino per realizzare manifestazioni, eventi e iniziative nel territorio metropolitano. Sono questi gli obiettivi dell'accordo firmato questa mattina tra la Fondazione Teatro Massimo e la Città Metropolitana che ha portato anche alla nascita di un apposito Comitato tecnico–consultivo, composto da sei membri.

Nel dettaglio ne fanno parte Filippo Spallina (dirigente coordinatore Area Sviluppo economico), Maria Rosa Ferra (Ufficio di staff area giuridica a supporto del dirigente – Sviluppo Economico) e Rosa Saladino (responsabile Ufficio Cultura – Sviluppo economico) rappresentanti della Città metropolitana e Angela Fodale (responsabile ufficio stampa), Andrea Bonadio (assistente sovrintendente) e Giorgio Cusimano (ufficio marketing e scuole) in rappresentanza della Fondazione Teatro Massimo. I sei componenti del comitato avranno il compito sia di programmare, progettare e realizzare le attività previste dagli obiettivi del protocollo d’intesa, sia di monitorare e valutare i risultati che ne conseguiranno.

“Questa è la conferma - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - che il Teatro Massimo è diventato un simbolo non soltanto per la città ma per l'intera area metropolitana e per la Sicilia. Questo rapporto di collaborazione servirà a rafforzare ulteriormente la presenza del Teatro Massimo nelle scuole e delle scuole nel Teatro Massimo”.

Alla firma oltre al sindaco metropolitano Leoluca Orlando erano presenti il sovrintendente della Fondazione “Teatro Massimo” Francesco Giambrone, il dirigente coordinatore Area Sviluppo Economico della Città Metropolitana Filippo Spallina e i componenti designati del Comitato tecnico-consultivo.