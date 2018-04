Al Teatro Massimo successo per "I puritani" con Ruth Iniesta

Successo al Teatro Massimmo per il debutto del giovane soprano spagnolo Ruth Iniesta ne "I puritani" con la direzione di Jader Bignamini,

direttore residente dell’Orchestra LaVerdi di Milano, nell’allestimento con regia, scene e costumi firmati da Pierluigi Pier’Alli, regia ripresa da Alberto Cavallotti. Con lei in scena a condividere il successo Shalva Mukeria (Arturo), Giorgio Caoduro (Riccardo), Ugo Guagliardo (Giorgio),

Anna Pennisi (Enrichetta), Roberto Lorenzi (Gualtiero Walton) e Antonello Ceron (Bruno).

Stella nascente del belcanto, Ruth Iniesta ha affrontato per la prima volta il ruolo di Elvira sul palcoscenico del Teatro Massimo, dove è stata chiamata a seguito dell’indisposizione di Nadine Sierra, accettando con grande coraggio di affrontare il ruolo dopo soli dieci giorni di studio, durante i quali ha avuto il supporto affettuoso di tutto il cast e in particolare dei due tenori, il suo compatriota Celso Albelo e Shalva Mukeria che canterà di nuovo con lei il 18 aprile. In questi giorni si è anche recata con il direttore Jader Bignamini alla Biblioteca Comunale di Palermo dove ha potuto consultare l’autografo de I puritani di Bellini, che durante le recite de I puritani è esposto nel Foyer del Teatro Massimo.

Ruth Iniesta nel 2015 è stata insignita del prestigioso “Premio Lírico Campoamor” come cantante rivelazione e del Premio “Codalario” come migliore nuova artista. Di recente è stata Musetta ne La bohème con la regia di Graham Vick al Teatro Comunale di Bologna; a giugno sarà Corinna ne Il viaggio a Reims di Rossini al Musikverein di Vienna per un concerto di beneficienza organizzato da Juan Diego Flórez.