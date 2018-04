Talassemia e solidarietà, l'8 aprile spettacolo al Don Bosco con Ernesto Maria Ponte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un nuovo appuntamento solidale per sostenere i progetti di vita sviluppati dall’associazione Piera Cutino per i pazienti talassemici. Domenica 8 aprile al Teatro Ranchibile di Palermo con inizio alle 21, JUS Palermo - Associazione giuridica del capoluogo siciliano, e Duende – società di animazione e spettacoli, organizzano un evento di spettacolo con la partecipazione del noto attore palermitano Ernesto Maria Ponte, il cui ricavato sarà devoluto per iniziative a favore dei piccoli pazienti talassemici in cura presso il Campus di Ematologia dell’ospedale Cervello. "Noi di Duende con la passione per il sorriso - afferma il direttore, Ignazio Pagano - non potevamo che rispondere presenti alla chiamata dei piccoli della Piera Cutino, per donar loro un sorriso".

"L'associazione giuridica Jus ed i suoi soci – afferma il vicepresidente Alfredo Geraci - sono ben lieti di condividere appieno i progetti della Piera Cutino e di poter partecipare attivamente alla loro realizzazione attraverso l'organizzazione dello spettacolo dell'8 aprile”.

“Siamo molto contenti – dichiara Sergio Mangano, direttore dell’associazione Piera Cutino - di questo evento solidale per il Campus Cutino che nasce dall’impegno spontaneo di realtà importanti, ognuna nel proprio settore, come JUS e Duende, che desidero vivamente ringraziare. Questa iniziativa ci conferma che in questi anni l’associazione è riuscita a realizzare tanti progetti per i pazienti talassemici siciliani sviluppando così fiducia e coinvolgimento in sempre nuovi amici. Tra questi anche la Fondazione Mediolanum che ringrazio di cuore”.

ondamentale il sostegno all’evento da parte di fondazione Mediolanum, sede di Palermo, che metterà a disposizione dell’iniziativa una somma equivalente al ricavato della serata. L’evento ad inviti sarà animato dalla Duende e dalla partecipazione straordinaria di Ernesto Maria Ponte. Un’occasione speciale per trascorrere una serata divertente e solidale tra buonumore e sostegno ai piccoli della Piera Cutino.