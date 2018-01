Teatro, un musical ispirato a "Sapore di mare": aperti i casting a Palermo

Un tuffo nel 1983. Ad aprile a Palermo sarà messo in scena il musical “Permette questo ballo?, tratto dal film "Sapore di mare". A rielaborare la pellicola di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica e Virna Lisi, è l'attore e cabarettista Enio Drovandi. Lo spettacolo sarà messo in scena ad aprile e i casting sono aperti. Le selezioni si terranno dalle 18 alle 20 di domenica 14 gennaio nella sede della Pubbljmage, in via Mario Rapisardi 15.

“Permette questo ballo?” è scritto, diretto e interpretato da Drovandi, anche lui nel cast del film di Vanzina. E' prodotto dall’ associazione “Il nostro quartiere” di Salvo Alicata e la Pubbljmage di Giusy Randazzo. La selezione interesserà 20 artisti di tutte le età, anche alla prima esperienza. Per informazioni inviare un messaggio whatsapp al numero 340.9862892 oppure scrivere alla mail s.alicata@live.it. Sarà cura dell’organizzazione ricontattare quanti interessati a mettersi in gioco.