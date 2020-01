Approvato il budget 2020 del Biondo, Puglisi: "Qualifica di Teatro Nazionale è raggiungibile"

L’assemblea dei soci del Teatro Biondo - riunita ieri pomeriggio con la partecipazione del sindaco Leoluca Orlando, del rappresentante del presidente della Regione e del presidente della Fondazione Andrea Biondo, Giovanni Puglisi - ha approvato all’unanimità il budget previsionale 2020 del teatro, confermando le contribuzioni dell’anno 2019, sia della Regione siae del Comune.

"Il budget - si legge in una nota - è stato redatto dal Consiglio d’amministrazione adottando criteri prudenziali, non discostandosi dai valori dell’anno che si è appena concluso, sia con riferimento ai ricavi che ai costi. I soci, altresì, hanno espresso unanimemente un plauso agli amministratori per i risultati raggiunti nel corso del 2019, in particolare con riferimento alla conclusione della trattativa sindacale appena raggiunta, molto positiva tanto per la soddisfazione espressa anche dai lavoratori, quanto per il nuovo clima, positivo e costruttivo, che oggi si respira in teatro. I soci hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito – amministratori, direttrice, lavoratori, personale artistico – alla rigorosa e oculata gestione amministrativa alla base dei risultati raggiunti, che fa ben sperare anche in termini di conclusione positiva della gestione dell’anno 2019. I soci hanno espresso, infine, compiacimento per l’efficace rilancio del teatro anche dal punto di vista estetico-artistico per la stagione teatrale in corso, che ha garantito un significativo incremento del consenso di pubblico".

"La meta del riconoscimento della qualifica di Teatro Nazionale – ha affermato il presidente del Teatro Biondo, Giovanni Puglisi – sembra oggi essere più che mai raggiungibile".