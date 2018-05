I "furbetti" della tassa di soggiorno: in quattro mesi elevate 77 sanzioni dai vigili urbani

Sono 36 le strutture ricettive - tra alberghi, b&b, affittacamere e case vacanze - multate dai vigili urbani per il mancato versamento della tassa di soggiorno. Sono in totale 77 le sanzioni comminate nel primo quadrimestre del 2018 ai "furbetti" dell'imposta di soggiorno, con una percentuale di inadempienti pai a circa il 20% delle strutture censite.

Il piano dei controlli è stato predisposto dal comandante della polizia municpale Gabriele Marchese sulla scorta degli elenchi trasmessi dall'assesorato regionale al Turismo. Nel 2017, su 110 strutture controllate, erano state elevate 126 sanzioni; mentre nel 2016 su circa 470 strutture ricettive regolarmente autorizzate dal Comune la percentuale di inadempienti si attestava sul 50%.

"L'input del comandante Marchese - si legge in una nota della polizia municipale - oltre ad incrementare i controlli, è di arginare il proliferare di strutture non autorizzate, sia per tutelare gli operatori che agiscono nella legalità sia gli ospiti in vacanza a Palermo. Tre strutture sono giá state sequestrate quest'anno: in via dei Quartieri tre appartamenti destinati a b&b, in viale Strasburgo ed in via Divisi".