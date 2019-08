Ustica, tartaruga impigliata tra i rifiuti in mare: soccorsa dai carabinieri 

Una tartaruga Caretta caretta era rimasta impigliata in un cumulo di rifiuti abbandonati in mare a Ustica. I carabinieri, sul battello pneumatico, l'hanno avvistata e soccorsa: "La specie acquatica, in evidente difficoltà e a rischio annegamento, è stata adagiata sull’imbarcazione, liberata dai rifiuti e rimessa in mare".

Gallery