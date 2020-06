Treni, Falcone sulle tariffe Intercity: "Non ci sono stati rialzi fuori portata dei biglietti"

"Formuliamo un plauso a Trenitalia per la scelta di mantenere in vigore tariffe concorrenziali per gli InterCity Notte, malgrado le difficoltà nello sfruttamento commerciale delle vetture dove alle misure di contenimento dell'epidemia da covid-19". Lo dichiara l'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Siciliana Marco Falcone, a seguito delle novità sui viaggi in treno in sicurezza introdotte da Trenitalia. "La possibilità - dice Falcone - di prenotare le cuccette da parte di singole persone o gruppi familiari, senza rialzi fuori portata dei biglietti, contribuisce a mantenere il treno accessibile a un'ampia platea di utenti. Per la Sicilia, di fronte alle ristrettezze sui collegamente aerei di queste settimane, i viaggi degli InterCity rappresentano una fondamentale valvola di sfogo per gli spostamenti dei siciliani, pur con tempistiche che risentono dell'assenza del ponte sullo Stretto".

