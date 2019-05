Dal Teatro Massimo parte la Targa Florio: tratto di via Ruggero Settimo chiude al traffico

Via alla Targa Florio. L'appuntamento per assistere alla partenza della 103esima edizione della storica gara automobilistica è oggi pomeriggio, alle 16, davanti al Teatro Massimo. Il percorso della kermesse cambia la viabilità cittadina: chiude temporaneamente il tratto di via Ruggero Settimo compreso tra via Mariano Stabile e via Cavour. Le vetture iscritte alla manifestazione lasceranno piazza Verdi per percorrere via Cavour, via Roma (corsia preferenziale), piazza Giulio Cesare, piazza Sant'Antonino, corso Tukory, via Ernesto Basile, viale Regione Siciliana per poi immettersi in autostrada.

Le auto iscritte alla gara si muoveranno dalle 14 quando lasceranno viale delle Scienze per raggiungere piazza Verdi secondo l’itinerario che prevede l’attraversamento delle vie: Ernesto Basile, corso Tukory, corso re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Calatafimi, corso Alberto Amedeo, piazza Domenico Peranni, via Papireto, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Nicolò Turrisi, via Salesio Balsamo, via Volturno, per giungere davanti al Teatro Massimo.

Durante le fasi di partenza delle auto da piazza Verdi il traffico veicolare proveniente da via Volturno potrà essere deviato su via Pignatelli Aragona e poi per tutte le direzioni.