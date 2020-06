Ordinanza anti ludopatia del sindaco, limiti orari sospesi dal Tar: "Comune riesamini la norma"

Il Comune dovrà riesaminare entro due mesi la norma sui limiti orari per le attività di gioco. E' quanto stabilisce il Tar Sicilia confermando la sospensione delle limitazioni introdotte a dicembre 2019 dal sindaco Orlando, che fissavano dalle 9 alle 13 e dalle 19 alle 24 l’orario di esercizio delle sale e degli apparecchi da gioco. Lo rende noto Agipronews.

I giudici hanno accolto la richiesta cautelare presentata dall’associazione Sapar e da un gruppo di altri operatori di gioco, facendola in sostanza diventare definitiva dopo il pronunciamento dello scorso febbraio. Il potere del sindaco di limitare gli orari, si legge nell'ordinanza del Tar, deve essere supportato "da un'adeguata istruttoria di rilevamento attuale di dati scientifici o statistiche inerenti l’incidenza della diffusione della ludopatia, tali da fare presumere un pericolo per la collettività e, in particolare, per le fasce sensibili, a fronte di una misura incisiva sull’attività lavorativa e d’impresa".

Nel caso di Palermo, i giudici hanno invece rilevato un "difetto di istruttoria", che potrebbe incidere sulle attività degli operatori: "La limitazione delle ore di fruizione potrebbe determinare una contrazione del reddito d’impresa che, associata alla crisi economica e sociale da Covid-19, sarebbe difficilmente risarcibile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Tar invita dunque a un bilanciamento "con il pur prioritario interesse alla tutela della salute"; un punto che può essere affrontato "ordinando al Comune di Palermo di riesaminare il provvedimento impugnato" entro "sessanta giorni" a partire da oggi. I limiti orari sono dunque momentaneamente sospesi; al contrario, il "distanziometro" di 500 metri pure previsto dal provvedimento sindacale rimarrà in vigore. "Il provvedimento impugnato è destinato a incidere sulle eventuali nuove aperture", conclude il Tar, e dunque "in assenza di concreti provvedimenti attuativi di diniego o sanzionatori, il paventato danno non è attuale ma solo ipotetico".