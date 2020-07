Ztl, bocciato anche il secondo ricorso: 8 mila euro a Comune e Amat per le spese legali

Bocciato anche il secondo ricorso contro la Ztl. I giudici del Tar Palermo hanno emesso una sentenza con la quale è stato giudicato inammissibile il ricorso, presentato nel 2016 da oltre 300 tra persone e imprese, per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Questi ultimi, come avvenuto con il provvedimento della scorsa settimana, sono stati condannati al pagamento delle spese legali per un totale di 8 mila euro, 4 mila in favore del Comune (difeso dall’avvocato Salvatore Criscuolo) e altrettanti per l’Amat (difesa dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi). Complessivamente l’Amministrazione locale e la società che si occupa del trasporto pubblico locale “incasseranno” dopo questi due giudizi circa 21 mila euro.

Secondo il Tar cittadini e commercianti non hanno dato prova "né delle perdite denunciate né della loro riconducibilità alle misure limitative della circolazione adottate dal Comune". Inoltre, secondo i giudici amministrativi, "l’interesse dei commercianti e degli imprenditori a incrementare il proprio profitto o a circoscrivere le perdite dell’attività corrisponde con ogni evidenza ad una aspettativa di mero fatto che, quand’anche fosse effettivamente vanificata, in modo comunque indiretto e in via riflessa, dalle decisioni sul traffico veicolare intraprese dall’autorità comunale, non varrebbe a qualificare giuridicamente – proprio perché attiene a un interesse di fatto – la posizione dei ricorrenti sotto il profilo della legittimazione attiva".

Nella sentenza della scorsa settimana i giudici del Tar Sicilia avevano fra le altre cose sottolineato "il carattere popolare dell'azione proposta, visto che i ricorrenti - si legge nella sentenza - hanno agito non uti singuli a tutela di interessi particolari agli stessi individualmente e specificamente riferibili, bensì uti cives a salvaguardia di interessi (afferenti variamente alla mobilità generale e allo sviluppo economico della città) esistenti allo stato diffuso in seno alla cittadinanza generale, di cui i medesimi hanno inteso farsi rappresentanti in giudizio, ponendosi in posizione di antagonismo rispetto alla pubblica amministrazione alla quale la cura di tali interessi generali è istituzionalmente rimessa per il tramite degli organi rappresentativi".