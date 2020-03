Sospiro di sollievo per il caso sospetto sul volo Roma-Palermo, il tampone è negativo

Con una telefonata erano state avvisate la società aeroportuale e le altre istituzioni, il velivolo arrivato da Roma era rimasto in pista per oltre mezz’ora e gli ultimi passeggeri erano scesi dalle scalette dell’Airbus 320 di Alitalia alle prime ore del mattino. Il tampone a cui è stato sottoposto un passeggero che aveva fatto scalo a Fiumicino per tornare in Sicilia alla fine è risultato negativo. Secondo inscrizioni si trattava di un giovane che aveva raggiunto l’Irlanda per un corso di aggiornamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A darne notizia è l’Usmaf, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera: "Nel comunicare l’esito negativo del tampone del passeggero sul volo Alitalia AZA01795 del 26 marzo, vogliamo ringraziare L’Ufficio territoriale Usmaf del ministero della Salute, la polizia di Frontiera, la Croce rossa italiana, la Gesap e handler, l’Asp, il Policlinico e Alitalia per la collaborazione mostrata e l’aiuto fornito in tutte le procedure coordinate e messe in atto a controllo per il suddetto volo a sicurezza dell’aerostazione e della salute pubblica".