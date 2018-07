Tagli al comparto trasporti su gomma, l’Anav incontra le sigle sindacali dei lavoratori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un incontro con i sindacati di categoria per affrontare il tema dei pesanti tagli al comparto del trasporto pubblico locale decisi dalla Regione nell’ultima Finanziaria di maggio di quest’anno. Un capitolo di spesa, quello dei trasporti urbani ed extraurbani in Sicilia, che sarà ridotto del 4 per cento nel 2018 (pari a sei milioni di euro) e di un terzo nel 2019 (pari a 50 milioni di euro).

Dal 2011 il comparto ha subito una contrazione dei servizi pari al 35 per cento dovuta al taglio degli stanziamenti nel relativo capitolo di bilancio che ha determinato difficoltà di spostamenti all’utenza, principalmente studenti e lavoratori pendolari. Questi ultimi tagli metteranno a rischio anche i posti di lavoro. L’incontro si terrà domani, 4 luglio, alle 15 nella sede dell’Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori, in via Simone Cuccia 19. Le sigle sindacali convocate sono FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL TRASPORTI.