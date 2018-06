"Taekwondo migrante": successo per la seconda edizione del progetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 31 maggio si è concluso il secondo anno del progetto “Taekwondo Migrante” organizzato e diretto dal maestro Dott. Matteo Barcellona, dalla Dott.ssa Valentina Vivona e dal Cus Palermo con il patrocinio del Comune di Palermo. Alla cerimonia di fine progetto, svoltasi durante gli esami sociali al PalaCus, hanno partecipato oltre agli atleti dell’A.S.D, i genitori degli atleti, i ragazzi migranti che hanno partecipato in maniera assidua al progetto, il Direttore Scientifico della Scuola dello Sport del CONI Prof. Antonio Palma e il Segretario Generale del Cus Palermo Salvatore Di Noto. Il progetto ha visto coinvolti numerosi ragazzi degli Sprar della città che hanno avuto l'occasione di partecipare gratuitamente al corso di Taekwondo presso il Cus Palermo di via Altofonte n° 80.

Lo scopo del progetto, dice il maestro: "è quello di includere questi ragazzi grazie al Taekwondo ma soprattutto di abbattere le barriere socio - culturali che sono costretti ad affrontare ogni giorno". Per la dott.ssa Vivona, psicologa e perciò spesso a contatto con la loro dimensione emotiva, l'iniziativa ha rappresentato "la possibilità di offrire loro un'occasione di vita e una maniera per rinfrancarsi da tanta sofferenza". Gli atleti dell’A.S.D Team Taekwondo Trinacria hanno abbracciato con entusiasmo l’iniziativa e hanno istaurato anche un rapporto d’amicizia al di fuori della palestra con i ragazzi migranti. Questi ultimi, benché siano molto giovani e hanno un vissuto molto difficile, grazie al Taekwondo hanno iniziato a interiorizzare il rispetto delle regole e il fatto che bisogna avere autocontrollo e non usare mai in nessun caso la violenza.

Il Prof. Antonio Palma, Direttore Scientifico della Scuola dello Sport, Delegato del Rettore al coordinamento delle politiche sportive di Ateneo, dice di essere “molto contento di aver partecipato a questa iniziativa conclusiva delle attività dell’anno 2018 in cui giovani atleti dell’ASD Taekwondo Trinacria Team hanno partecipato alle attività di formazione assieme ad un gruppo di migranti nella logica della inclusione. Il CONI e la Scuola dello Sport promuovono queste attività nell’ottica di utilizzare lo sport per insegnare attraverso esso il rispetto delle regole e la trasmissione dei valori dell’uguaglianza sociale” e si auspica che lo stesso progetto possa essere svolto anche gli anni a venire”. Si ringrazia il Comune di Palermo per aver promosso l’iniziativa, l’A.S.D Team Taekwondo Trinacria, la Dott.ssa Valentina Vivona, la rete SPRAR, il Cus Palermo ed il Direttore Scientifico della Scuola dello Sport del CONI il Prof. Antonio Palma.