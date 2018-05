"Città dei ragazzi, quel treno fermo su un binario morto"

"Così rischia di morire la splendida realtà della Città dei ragazzi tenuta ancora in piedi da un gruppo appassionato di dipendenti della Reset". A parlare è il consigliere comunale di Sinistra Comune, Marcello Susinno, che ha già annunciato che chiederà anche un incontro con l’assessore. "Niente da fare infatti per le attrazioni a tutt’oggi inutilizzate, nonostante un’ intervento effettuato per rimettere in sesto quel convoglio ferroviario, riprodotto in scala, che girando nel parco con tanto di binari, passaggi a livello e ponticelli, rappresenta - dice Susinno - un fiore all’occhiello della città. Nell’ultima manutenzione probabilmente non si è tenuto conto di un problema sui binari che ne compromette l’utilizzo".

La Città dei Ragazzi proprio negli ultimi anni è riuscita a risorgere dalla proprie ceneri. La struttura di via Duca degli Abruzzi è stata aperta negli anni '60, poi abbandonata e nuovamente riaperta dopo una profonda ristrutturazione nel '97, prima di essere nuovamente chiusa nel 2002. Negli anni scorsi era stata indetta una gara per il servizio riparazione e revisione della locomotiva del treno. "La Città dei ragazzi - ha dichiarato recentemente il sindaco Leoluca Orlando - è stata e deve tornare ad essere un fiore all'occhiello della nostra città, per il modello educativo che propone, basato sul valore istruttivo e socializzante delle attività ludiche, sulla manualità, sul rapporto con la natura. Un impegno anche per valorizzare e dare giusto riconoscimento alla professionalità di quei dipendenti comunali che negli anni si sono battuti contro l'abbandono e l'incuria".

