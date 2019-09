Vertenza supermercati Sgroi: “Proseguire l’attività aziendale”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Prosegue la delicata vertenza dei supermercati storici di Palermo Sgroi, di via Alessi e via Vaccarini. A seguito dell’esame congiunto tenutosi nel mese di settembre tra l’Amministratore giudiziario e l’Ugl terziario congiuntamente alla rappresentanza sindacale aziendale, si sta cercando di valutare e studiare tutti gli strumenti necessari per la tutela dei livelli occupazionali. “Abbiamo invitato l’amministrazione giudiziaria a valutare, la prosecuzione dell’attività aziendale, basata su un costo del personale sostenibile, tenuto conto dell’attuale redditività”. A dichiararlo è il segretario regionale Ugl Terziario Sicilia, Vita Fiorino.