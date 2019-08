Saracinesca giù per i supermercati Sgroi, Ugl: "Licenziati 35 lavoratori"

"Dopo quasi 60 anni di attività i supermercati storici Sgroi di via Alessi e via Vaccarini caleranno le saracinesche per cessazione attività. Fino a dieci anni fa, prima del sequestro degli stessi, erano il fiore all'occhiello della città. Epilogo, 35 lavoratori sono dei futuri disoccupati". A dirlo è il segretario regionale Ugl Terziario Sicilia, Vita Fiorino.

Secondo quanto reso noto dal sindacato, il 19 agosto è arrivata la nota ufficiale da parte dell'amministratore giudiziario con la quale si comunica l'intenzione di cessare l'attività e conseguentemente il licenziamento di tutto il personale.

"Prima di arrivare a questa soluzione, nel corso dell'ultimo anno - dice Fiorino – il nostro sindacato che rappresenta circa il 90% degli iscritti, ha proposto delle soluzioni alternative per mantenere i livelli occupazionali, ma, purtroppo, non accettata da parte dei lavoratori che già in passato hanno dovuto fare ulteriori sacrifici, rinunciando anche ad alcuni istituti contrattuali. A seguito della comunicazione ricevuta - conclude la sindacalista - abbiamo richiesto un incontro per l'espletamento dell'esame congiunto, volto ad individuare concrete soluzioni alla grave situazione di crisi rappresentata, per cui attendiamo la convocazione”.