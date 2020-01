La dea bendata bacia Palermo: centrato un 5 da 77 mila euro al Superenalotto

Superenalotto, la dea bendata bacia ancora una volta Palermo. Realizzato un cinque nella rivendita di tabacchi Di Franco, in viale Lazio 46. Il fortunato scommettitore non ha centrato il bottino pieno per un soffio. Ma si consolerà portandosi a casa 77.427,68 euro. Oltre Palermo sono stati centrati altre due cinque a Monterotondo (Roma) e ad Aprilia (Latina). La combinazione vincente estratta è: 23, 30, 37, 44, 57 e 80. Numero Jolly: 26. Superstar: 56. Il jackpot per il "6" sale invece a 56.800.000 euro.