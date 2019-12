Il SuperEnalotto fa festeggiare Terrasini: centrato un 5 da quasi 76 mila euro

Festa grande a Terrasini dove sabato sera è stato realizzato uno dei tre "5" con una vincita di 75.788 euro. Oltre Terrasini (non è stato fornito il nome della ricevitoria "fortunata") le altre due schedine vincenti sono state giocate in punti vendita di Valenza (Alessandria) e Cene (Bergamo). Ecco la combinazione vincente: 8, 10, 43, 52, 60, 83. Numero jolly 84. Numero Superstar: 61. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del "6" è di 46,8 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato a Parma lo scorso 17 settembre, mentre il 13 agosto è stato assegnato il jackpot più alto della storia del gioco: 209 milioni vinti a Lodi.