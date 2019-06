Il SuperEnalotto premia Petralia Soprana: vinti 34 mila euro con un 5

Sicilia baciata ancora dalla fortuna con il SuperEnalotto: con il Jackpot milionario sfiorato, nel concorso di sabato, a Petralia Soprana. Un fortunato giocatore ha centrato un 5 da 34.424,78 euro, come riporta Agipronews. La giocata vincente è stata effettuata al Bar Evolution di via Nucleo Madonnuzza 151. Il Jackpot dei record vale invece 175,4 milioni di euro, premio più alto al mondo e al secondo posto assoluto nella storia del gioco, ormai a un passo dai 177,7 milioni distribuiti in tutta Italia con un mega sistema a ottobre del 2010. In Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.