Festa grande a Partinico, con due "5" si porta a casa 775 mila euro

La dea bendata bacia ancora una volta la provincia di Palermo. Festa grande a Partinico. Sabato sera un fortunato giocatore ha realizzato un "5" e un "5 e una stella" vincendo complessivamente 775 mila euro (29 mila per il "5" e 726 mila per il "5 stella"). La giocata vincente è stata realizzata nel bar Dream Coffee di via Aldo Moro, 34. Si tratta del secondo incasso più alto per una lotteria a Partinico.

Intanto la caccia alla sestina magica continua e il premio di prima categoria di casa Sisal continua a salire: il 6 vale infatti 179,6 milioni. E' la somma più alta al mondo. E' infatti già diventato il Jackpot più alto della storia del Superenalotto, dopo l'ultimo concorso di giugno. Questa è la combinazione vincente di sabato: 6, 22, 33, 45, 60, 81, jolly 68, superstar 33).