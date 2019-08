SuperEnalotto, Palermo a un passo dal 6 milionario: centrato un 5 da 19 mila euro

Jackpot record sfiorato in Sicilia nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: a Palermo e Milazzo (nel Messinese) sono stati centrati due "5" da quasi 19 mila euro ciascuno. A Palermo il colpo è arrivato con la giocata convalidata presso la tabaccheria Sgarlata di corso Tukory 145, informa Agipronews. A Milazzo la schedina vincente è stata giocata presso il punto vendita Sisal di via Vittorio Veneto.

Il jackpot, nel frattempo, mette in palio 203,4 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.