Bonagia, si brinda con il SuperEnalotto: centrato un 5 da 14 mila euro

Palermo calamita la fortuna e brinda con il SuperEnalotto: nell'ultimo concorso un giocatore di Palermo ha sfiorato il Jackpot e centrato un 5 da 14.203,94 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Bar Torre Bonagia di via dell'Ermellino 40. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire ed è a quota 163,1 milioni di euro, primo premio in Europa, secondo al mondo e terzo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.